Le immagini e le testimonianze pubblicate da un quotidiano locale mostrano lo stato di abbandono di un ex edificio pubblico a Putignano. La struttura presenta segni di degrado e danni causati da ripetute effrazioni nel corso degli ultimi mesi. Le criticità erano state segnalate pubblicamente già nel 2023, evidenziando un accumulo di problemi legati alla sicurezza e al mantenimento dell’edificio.

Le immagini e le testimonianze pubblicate da La Nazione sull’ex circoscrizione di Putignano non possono lasciare indifferenti. Purtroppo non siamo di fronte a un’emergenza improvvisa, ma all’epilogo di un degrado annunciato che avevo già denunciato pubblicamente nel 2023, dopo le continue effrazioni all’interno della struttura". Il consigliere comunale, Marco Biondi, interviene sulla denuncia del nostro giornale sullo stato di degrado dell’immobile e ricorda di avere già chiesto tre anni fa "all’amministrazione comunale di intervenire per mettere in sicurezza l’edificio di via Ximenes, progettato dall’architetto Massimo Carmassi e chiuso ormai dal 2018: la struttura versa in uno stato di completo abbandono ed è diventata il simbolo dell’inerzia con cui la Giunta affronta i problemi delle periferie". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Circoscrizione di Putignano in sicurezza"

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