Sicurezza stradale Costantino | Strisce pedonali smart anche nella settima circoscrizione

Un rappresentante delle autorità ha annunciato l’intenzione di installare strisce pedonali intelligenti nella settima circoscrizione, sottolineando che questa iniziativa potrebbe contribuire a migliorare la sicurezza stradale. La decisione arriva in seguito a una serie di incidenti che si verificano regolarmente nella zona. La proposta prevede l’installazione di questi dispositivi nelle principali vie del quartiere.

“L'installazione delle strisce pedonali smart nei quartieri della settima circoscrizione sarebbe di fondamentale importanza alla luce dei numerosi incidenti che quotidianamente si verificano. Con questi nuovi dispositivi ci sarebbe una reale tutela dei pedoni, in particolare anziani, bambini e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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