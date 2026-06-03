Sicurezza alle Golosine scontro tra Petitto e PD in quarta circoscrizione

Il consigliere della quarta circoscrizione ha risposto alle critiche sulla gestione della sicurezza nel quartiere, affermando che chi lo attacca sulla commissione sicurezza dimostra ignoranza dei regolamenti istituzionali o peggio.

Il consigliere della quarta circoscrizione Salvatore Petitto ha risposto duramente alle critiche sollevate in merito alla gestione della sicurezza nel quartiere, dichiarando che «chi mi attacca sulla commissione sicurezza dimostra una profonda ignoranza dei regolamenti istituzionali o, peggio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Quinta circoscrizione, la Lega si allea con Pd e M5S per sfiduciare il presidente: si apre lo scontro politico con Forza ItaliaNella quinta circoscrizione, la Lega ha deciso di collaborare con il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle per presentare una mozione di...

Elezioni a Messina 2026, tutti i candidati alla Quarta CircoscrizioneAlle elezioni del 2026 a Messina, nella Quarta Circoscrizione, il candidato del centrosinistra è Santino “Santi” Cannavò, noto per il suo...

Argomenti più discussi: Sicurezza alle Golosine, scontro tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico; Scontro sulla sicurezza alle Golosine: volano stracci tra Pd e FdI.

SCONTRO SULLA SICUREZZA ALLE GOLOSINE: VOLANO STRACCI TRA PD E FDI veronaoggi.it/verona/scontro… #verona #veronaoggi x.com

Scontro sulla sicurezza alle Golosine: volano stracci tra Pd e FdIAlle Golosine, lo scontro sulla sicurezza con il Pd che attacca il centrodestra: Solo slogan, la Commissione è ferma dal 2024 ... veronaoggi.it

Sicurezza, scontro Unione-FdI. Spanò: Niente aiuti da RomaL’Unione Val d’Enza replica con toni netti alle ultime polemiche sulla sicurezza e la polizia locale sollevate sulla stampa dalle minoranze. Il presidente Alessandro Spanò e i sindaci respingono le ... ilrestodelcarlino.it