Tre giovani tra i 23 e i 25 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Crema in relazione all’omicidio di un ragazzo di 19 anni. L’episodio è avvenuto in un parcheggio, dove la vittima è stata circondata, colpita con diverse coltellate e poi uccisa. I fermati sono ritenuti i principali sospettati dell’omicidio. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

I carabinieri della compagnia di Crema hanno fermato tre ragazzi di età compresa tra i 23 e i 25 anni, ritenuti i principali indiziati per l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Rama Abdelaziz: al momento gli inquirenti, tuttora impegnati nelle indagini, ritengono che il movente dell'agguato letale sia una ritorsione legata al traffico di stupefacenti. Il giovane di origini egiziane, che risiedeva a Crema, è stato aggredito mortalmente a coltellate nella serata di sabato 11 luglio, intorno alle ore 23.00. L'agguato è avvenuto nel parcheggio di un supermercato in zona Porta Ombriano, tra viale Repubblica e via Cresmiero. Secondo le prime... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Circondato nel parcheggio e ucciso a coltellate: fermati tre giovani per l’omicidio di un 19enne

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