ciclostorica e i tre percorsi da scoprire

Prende il via questa mattina la " Cortonese ", la ciclostorica che porta il gusto del vintage nel cuore della XXXII Festa dello Sport, in programma fino al 19 luglio negli spazi della Polisportiva Val di Loreto. La partenza è fissata per le 8.30 con gli appassionati delle due ruote d’epoca pronti a mettersi in sella lungo le strade del territorio. Due gli itinerari a disposizione, pensati per gambe e ambizioni diverse. Il Percorso Classico misura 59 chilometri, con un dislivello complessivo di 490 metri; il Percorso Cortonese, più impegnativo, si allunga a 68 chilometri per 650 metri di dislivello. Lungo entrambi i tracciati saranno allestiti punti di ristoro, dove i ciclisti potranno fermarsi e assaggiare i prodotti tipici della zona, in un percorso che unisce sport, paesaggio e sapori locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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