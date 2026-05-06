Pesto Barilla lancia un chiosco a Napoli | tre giorni di prelibatezze culinarie da scoprire

Barilla ha aperto un chiosco a Napoli, dedicato a promuovere il suo pesto. L’evento durerà tre giorni e offrirà assaggi e degustazioni di prodotti a base di pesto. Il tour itinerante chiamato Basil Bar by Pesto Barilla partirà dalla città partenopea e proseguirà in altre località italiane. Durante l’iniziativa, i visitatori potranno scoprire diverse varianti del pesto e partecipare a attività legate alla cucina.

"> Il tour itinerante Basil Bar by Pesto Barilla prende il via da Napoli, promettendo un’esperienza unica che porterà la cremosità del pesto nei cuori delle principali città italiane. La prima tappa si svolgerà nella storica città partenopea da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2026, con un chiosco esperienziale dedicato a tutti coloro che desiderano immergersi nel mondo del pesto, il vero “oro verde” della gastronomia. Chiosco Esperienziale in Piazza Dante. Il chiosco sarà accessibile a tutti i visitatori dalle 10:00 alle 21:00 in Piazza Dante, dove Pesto Barilla racconterà la sua identità attraverso un ricco programma di masterclass, degustazioni e momenti da condividere.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Pesto Barilla lancia un chiosco a Napoli: tre giorni di prelibatezze culinarie da scoprire. Notizie correlate Chiuso per 7 giorni il chiosco bar nel parco giochi di Gravina: era frequentato da pregiudicatiI carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza per la gestione di un chiosco... Gravina, chiuso chiosco in via Aldo Moro per 7 giorni: frequentato da soggetti con precedentiABBONATI A DAYITALIANEWS Provvedimento del questore dopo i controlli I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno notificato la... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Pesto del supermercato, i risultati choc dell'indagine: tutti bocciati, classifica e voti ai marchi. Pesto Barilla lancia un chiosco a Napoli: tre giorni di prelibatezze culinarie da scoprire.Il tour itinerante Basil Bar by Pesto Barilla prende il via da Napoli, promettendo un’esperienza unica che porterà la cremosità del pesto nei cuori delle principali città italiane. La prima tappa si s ... napolipiu.com Barilla rivoluziona il pesto: arriva la variante con Basilico e Mozzarella di Bufala Campana DOPBarilla lancia un nuovo pesto che unisce il basilico 100% italiano alla Mozzarella di Bufala Campana DOP: una ricetta cremosa, sorprendente e sostenibile che reinterpreta il classico con un tocco ... panorama.it