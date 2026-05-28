Riapre il Ciao Ciao Vista | Tramonti da sogno e tre anime da scoprire

Da lanazione.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Ciao Ciao Vista ha riaperto al pubblico, offrendo ai visitatori panorami di tramonti e tre nuove aree da esplorare. La struttura, originariamente creata negli anni ’70 da Raniero Bernasconi e sua moglie Dina, era stata trasformata da un terreno incolto in una spiaggia nota nella zona del lago Trasimeno. La riapertura permette nuovamente l’accesso a questa località, che negli anni ha mantenuto il suo fascino e la sua popolarità.

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Erano gli anni ’70 quando Raniero Bernasconi con la moglie Dina decise di trasformare un terreno incolto in una delle spiagge cult del Trasimeno. Imprenditore visonario, bonificò l’area, la riempì con quintali di sabbia, l’attrezzò con sdraio e ombrelloni. Si sparse la voce. E fu un successo. Mancava però l’intrattenimento: così Raniero aprì un chiosco con la torta al testo. Dina impastava e lui suonava la fisarmonica, poi arrivò il juke box, fino all’idea del locale da ballo. Nacque così il mitico “Ciao Ciao“ di Tuoro, regno del pop, del liscio e dei concerti live, prima discoteca del centro Italia, dove sono passati artisti del calibro di Massimo Ranieri e Claudio Cecchetto, band locali e di fama nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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