Ciclismo Europei pista juniores e under23 | Italia prima nel medagliere

I Campionati europei di ciclismo su pista juniores e under 23 si sono svolti a Cottbus, con l’Italia che ha ottenuto 27 medaglie complessive. La squadra ha conquistato 14 ori, 7 argenti e 6 bronzi, piazzandosi al primo posto nel medagliere finale.

Si sono conclusi a Cottbus i Campionati europei pista juniores e Under 23 con un bottino per l'Italia di 27 medaglie: 14 ori, 7 argenti, 6 bronzi e il primo posto nel medagliere finale. Si tratta di un risultato straordinario, che eguaglia il record di ori del 2023, ma aggiunge cinque medaglie complessive in più. Rispetto agli Europei del 2025 il salto è ancora più netto: più 5 medaglie totali e più 5 ori. Un successo di squadra ben illustrato da un dato: circa il 70% degli azzurri convocati è salito sul podio (30 atleti sui 42 convocati) e in tutte le discipline gli italiani sono stati protagonisti. Vanno a medaglia tutti i settori, dall'endurance alla velocità di entrambe le categorie, sia uomini che donne. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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55° TROFEO CITTA' DI LUCCA - CAMPIONATO ITALIANO UNDER 23

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