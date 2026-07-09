L'Italia del ciclismo esplode agli Europei Juniores e Under23 | 14 medaglie in 2 giorni monopolio totale

Durante gli Europei Juniores e Under 23 di ciclismo su pista a Cottbus, l'Italia ha conquistato 14 medaglie in due giorni, di cui otto ori. La squadra italiana si posiziona in testa nel medagliere, evidenziando un dominio netto in questa manifestazione. La competizione si svolge sull'anello tedesco, coinvolgendo atleti delle categorie giovanili. I risultati italiani sono stati ottenuti in diverse discipline, consolidando il primato nel torneo continentale.

Gli Europei di categoria su pista si stanno svolgendo sull'anello tedesco di Cottbus e confermano lo straripante dominio azzurro: 14 medaglie, di cui ben 8 ori che vedono l'Italia prima assoluta nel medagliere. La seconda, la Germania, segue con 6 medaglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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