A Tbilisi si trova un monumento chiamato Chronicle of Georgia, composto da sedici pilastri di bronzo e pietra che raggiungono i 35 metri di altezza sul Monte Keeni, alle porte settentrionali della città. Il complesso si estende lungo il versante di una collina e si caratterizza per le sue grandi dimensioni e la sua posizione panoramica. La struttura è visibile da lontano e si distingue per il suo stile monumentale. È stato realizzato dall'artista Zurab Tsereteli e si trova vicino al confine tra la regione di Tbilisi e le aree circostanti.

Quando il vento soffia dal Mar Caspio e attraversa le colline del Caucaso, trova sulla sua strada qualcosa di inaspettato: sedici pilastri di bronzo e pietra che si ergono fino a trentacinque metri d’altezza sul Monte Keeni, alle porte settentrionali di Tbilisi. Si stagliano contro il cielo georgiano come un alfabeto di giganti, come un messaggio lasciato da una civiltà per le generazioni che verranno. Non è Stonehenge, anche se molti viaggiatori li hanno soprannominati il “ Stonehenge georgiano “. È qualcosa di più intimo, di più sofferto e di più potente: è la Chronicle of Georgia, il Memoriale della Storia della Georgia, un’opera monumentale che riassume tremila anni di statehood e duemila anni di fede cristiana in una singola, vertiginosa visione d’insieme. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Chronicle of Georgia a Tbilisi: guida completa al monumentale Stonehenge georgiano di Zurab Tsereteli

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