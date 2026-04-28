Dichiarazione dei redditi 2026 | guida completa al 730 precompilato

Dal 30 aprile è possibile accedere online al modello 730 precompilato, disponibile dall’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi del 2026. La stagione fiscale è ufficialmente iniziata e le scadenze da rispettare sono state comunicate. Si tratta di un passaggio importante per i contribuenti italiani che intendono presentare la propria dichiarazione attraverso questo strumento digitale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Quando è disponibile e le scadenze da rispettare. È ufficialmente partita la stagione fiscale: dal 30 aprile è accessibile online il modello 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il termine ultimo per l’invio è fissato al 30 settembre, ma è importante conoscere tutte le tappe intermedie. Nei primi giorni, il contribuente può soltanto consultare i dati già inseriti, tra cui spese sanitarie, assicurazioni, interessi sul mutuo, costi universitari e certificazione unica. A partire dal 14 maggio sarà possibile modificare o integrare la dichiarazione. In alternativa, si può scegliere di accettarla senza variazioni: in questo caso, l’Agenzia non effettuerà controlli.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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