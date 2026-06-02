Georgia e Romania | scontro tattico a Tbilisi verso i Mondiali

La partita tra Georgia e Romania si gioca a Tbilisi, con la difesa rumena che dovrà affrontare il tandem offensivo formato da Kvaratskhelia e Mikautadze. La squadra locale cerca di trasformare lo stadio in un fortino, mentre l’allenatore rumeno pensa a un piano tattico per arginare gli attaccanti avversari. La sfida si svolge con obiettivi chiari: ottenere punti utili per la qualificazione ai Mondiali.

? Punti chiave Come farà la difesa rumena a fermare il tandem Kvaratskhelia-Mikautadze?. Quale strategia userà Sagnol per trasformare Tbilisi in un fortino?. Chi riuscirà a dominare il centrocampo tra organizzazione e fantasia?. Quali errori tattici correggeranno i tecnici prima del Mondiale 2026?.? In Breve Georgia utilizzerà modulo 3-5-2 con Mamardashvili, Kvaratskhelia e Mikautadze in attacco.. Romania schiererà 4-1-4-1 con Dr?gu?in in difesa e Alibec come punta unica.. Iord?nescu testerà le seconde linee rumene alla Mikheil Meskhi Arena di Tbilisi.. Sagnol punta sulla solidità difensiva per preparare il debutto ai Mondiali 2026.. Georgia e Romania si sfidano alla Mikheil Meskhi Arena in un test pre-Mondiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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