Chiude la mensa del Goretti e servizio trasferito | A rischio decine di posti di lavoro

La mensa dell’ospedale Santa Maria Goretti ha chiuso i battenti, con il servizio che è stato trasferito ad un’altra struttura. La decisione ha portato alla perdita di decine di posti di lavoro, coinvolgendo il personale che operava nel servizio di ristorazione. La chiusura e il trasferimento sono stati comunicati ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui piani futuri. La questione ha suscitato preoccupazioni tra i lavoratori interessati.