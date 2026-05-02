Chiude la mensa del Goretti e servizio trasferito | A rischio decine di posti di lavoro
La mensa dell’ospedale Santa Maria Goretti ha chiuso i battenti, con il servizio che è stato trasferito ad un’altra struttura. La decisione ha portato alla perdita di decine di posti di lavoro, coinvolgendo il personale che operava nel servizio di ristorazione. La chiusura e il trasferimento sono stati comunicati ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui piani futuri. La questione ha suscitato preoccupazioni tra i lavoratori interessati.
Chiude la mensa dell’ospedale Santa Maria Goretti, con il servizio che viene trasferito mettendo a rischio decine di posti di lavoro. L’allarme viene lanciato in queste ore dal sindacato Clas dopo quanto comunicato dalla Innova S.p.A alle stesse sigle sindacali. Con la “sospensione dell'attività.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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