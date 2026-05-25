Qualità della vita | Trapani chiude la classifica dei bambini Taranto quella dei giovani e Vibo ultima per gli anziani
Trapani si colloca al fondo della classifica per la qualità della vita dei bambini, secondo la sesta edizione della relazione presentata al Festival dell’Economia di Trento. Taranto si posiziona invece come la peggiore per i giovani, mentre Vibo si trova all’ultimo posto tra le città per gli anziani. La relazione analizza vari indicatori relativi a diverse fasce d’età, evidenziando le differenze tra le città italiane.
Presentata al Festival dell’Economia di Trento la sesta edizione della Qualità della vita dei bambini, dei giovani e degli anziani del Sole 24 Ore, l’indagine che misura il benessere generazionale nelle province italiane e che rappresenta una delle tappe di avvicinamento alla storica classifica di fine anno sulla Qualità della vita, che quest’anno giunge alla sua 37ª edizione. A conquistare il primato nella Qualità della vita dei bambini è Firenze, davanti a Milano e Aosta. Bolzano guida invece la graduatoria dedicata ai giovani, seguita da Trento e Gorizia. Infine Trieste è prima nell’indice sulla Qualità della vita degli anziani, davanti a Trento e Milano. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Qualità vita, Firenze prima per bambini, Bolzano per giovani, Trieste per anziani
Firenze al vertice per la qualità della vita dei bambini: lo dice il Sole 24 OreFirenze si piazza al primo posto in Italia per la qualità della vita dei bambini, secondo un rapporto del Sole 24 Ore.
Temi più discussi: Qualità vita, Firenze prima per bambini, Bolzano per giovani, Trieste per anziani; Quarto appuntamento Intrecci narrativi Francesca Maccani; Qualità della vita dei bambini: servizi capillari, strutture e spesa premiano i grandi capoluoghi; Carcere di Trapani, dentro il Pietro Cerulli: sanità lenta, celle da ripensare e il vuoto estivo che pesa sulla rieducazione.
Quali sono gli interventi che un fisioterapista oncologico può attuare per migliorare la cura e la qualità della vita dei suoi pazienti? facebook
Qualità vita, Firenze prima per bambini, Bolzano per giovani, Trieste per anzianiTRENTO (ITALPRESS) – Presentata al Festival dell’Economia di Trento la sesta edizione della Qualità della vita dei bambini, dei giovani e degli anziani del Sole 24 Ore, l’indagine che misura il ... toscanamedianews.it
Al Festival di Trento presentato il rapporto sulla Qualità della Vita del Sole 24OreTRENTO – La qualità della vita in Italia per alcune categorie di cittadini è a macchia di leopardo sul territorio come dimostrano i dati del rapporto realizzato dal Sole24 Ore. Presentata al Festival ... primapress.it