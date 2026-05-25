Presentata al Festival dell’Economia di Trento la sesta edizione della Qualità della vita dei bambini, dei giovani e degli anziani del Sole 24 Ore, l’indagine che misura il benessere generazionale nelle province italiane e che rappresenta una delle tappe di avvicinamento alla storica classifica di fine anno sulla Qualità della vita, che quest’anno giunge alla sua 37ª edizione. A conquistare il primato nella Qualità della vita dei bambini è Firenze, davanti a Milano e Aosta. Bolzano guida invece la graduatoria dedicata ai giovani, seguita da Trento e Gorizia. Infine Trieste è prima nell’indice sulla Qualità della vita degli anziani, davanti a Trento e Milano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Qualità della vita: Trapani chiude la classifica dei bambini, Taranto quella dei giovani e Vibo ultima per gli anziani

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Firenze al vertice per la qualità della vita dei bambini: lo dice il Sole 24 OreFirenze si piazza al primo posto in Italia per la qualità della vita dei bambini, secondo un rapporto del Sole 24 Ore.

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