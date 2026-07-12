In alcune aziende, i dirigenti si affidano completamente all'intelligenza artificiale per decisioni strategiche e organizzative. Sono stati riportati casi in cui i manager consultano sistemi automatizzati per valutare licenziamenti e strutture aziendali. Questa dipendenza porta a decisioni basate esclusivamente sulle risposte di sistemi di intelligenza artificiale, senza coinvolgimento diretto di figure umane.

C’è una nuova specie umana che si aggira nelle sale riunioni: il Ceo innamorato dell’ intelligenza artificiale. Non si limita a usarla: la venera. Le chiede consigli strategici, le sottopone organigrammi e arriva persino a porle la domanda delle domande: «Lo licenzio questo?». Non è uno scherzo. È quanto emerge da una recente inchiesta che ha raccolto le testimonianze di diversi lavoratori americani i cui capi, ormai ossessionati dai chatbot, avevano cominciato a prendere decisioni aziendali, comprese assunzioni e licenziamenti, basandosi quasi esclusivamente sui consigli del bot. «Bot delle mie brame, dimmi.». Tim Witzdam via Unsplash. Quando in azienda le direttive dell’IA diventano la Bibbia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Chiedo all’Intelligenza artificiale: se il manager si affida ciecamente al bot

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