Intelligenza artificiale e bot si prendono internet per la prima volta il traffico umano è in minoranza!

Per la prima volta, più della metà del traffico online è prodotto da intelligenza artificiale e bot, superando quello generato dagli utenti umani. Secondo dati di una società di servizi web, oltre il 57% delle attività su internet è attribuibile a sistemi automatizzati. Questa quota include vari tipi di bot e programmi automatizzati che interagiscono con i siti web, influenzando significativamente il volume complessivo del traffico digitale.

Intelligenza artificiale e bot si prendono internet: generano più traffico dell’uomo. Secondo Cloudflare oltre il 57% delle attività online è generato da sistemi automatizzati. Per la prima volta il traffico umano è in minoranza. L’ intelligenza artificiale si è presa internet. I numeri raccontano che il 57,4% delle richieste dirette ai siti proviene da bot e agenti artificiali, mentre agli esseri umani resta il 42,6% del traffico complessivo. A dare la notizia è Cloudflare, una delle aziende leader nella sicurezza e nelle prestazioni del web. È la prima volta che si registra un sorpasso di questa portata e la motivazione legata alla. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Half the Internet Is Bots Now. Heres What That Means for Investors

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