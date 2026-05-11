Nel giorno del suo 39esimo compleanno, Chiara Ferragni ha pubblicato sui social il primo scatto insieme a José Hernandez. Nella didascalia ha scritto di desiderare di sentirsi sempre più a casa nella sua vita nel nuovo anno. La foto mostra i due insieme, senza ulteriori dettagli sul contesto. La influencer ha condiviso questa immagine in un momento speciale per festeggiare il compleanno.

«P er questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita». È questo il desiderio condiviso da Chiara Ferragni sui social nel giorno del suo 39esimo compleanno. E oggi, per l’influencer, il concetto di casa sembra includere anche José Hernandez, il nuovo compagno dopo la relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Alla festa di compleanno organizzata sul lago di Como, intima e lontana dai riflettori, il manager colombiano era presente accanto agli amici più stretti e alla famiglia di Chiara. Proprio in questa occasione Ferragni ha scelto di condividere la prima foto ufficiale di coppia: uno scatto semplice, spontaneo e delicato che sa di nuovo inizio.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per il suo 39esimo compleanno Chiara Ferragni condivide sui social il primo scatto insieme a José Hernandez

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La coppia era già stata immortalata al mare, a Forte dei Marmi: adesso, nelle story condivise dall’imprenditrice relative al suo 39esimo compleanno, ecco il primo scatto Instagram insieme al compagno. Tra una fetta di torta e uno sguardo complice x.com