Chiara Ferragni | la prima foto insieme a Josè Hernandez per i suoi 39 anni

L'influencer ha condiviso sui social una foto insieme a Josè Hernandez in occasione del suo 39º compleanno. La fotografia è stata scattata sul lago di Como e mostra l'influencer sorridente, circondata da familiari e amici. La pubblicazione ha ricevuto numerosi commenti da parte dei follower, che hanno commentato l'evento e il momento di festa. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo all'incontro o alla relazione tra i presenti.

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La prima foto ufficiale di coppia tra Chiara Ferragni e Josè Hernandez è arrivata in un’occasione speciale: il 39esimo compleanno dell'imprenditrice digitale. Durante il party organizzato in una villa sulle rive del Lago di Como, i due si sono concessi uno scatto che segna la fine del riserbo sulla loro storia. L'immagine, pubblicata originariamente da lui e ricondivisa da lei nelle sue storie Instagram, ritrae la coppia seduta vicina mentre condivide una fetta di torta. L’espressione complice di Chiara e lo sguardo rivolto al compagno comunicano una ritrovata serenità, ufficializzando di fatto il legame davanti ai milioni di follower dopo lo scandalo che l'aveva colpita.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chiara Ferragni: la prima foto insieme a Josè Hernandez per i suoi 39 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La prima foto di Chiara Ferragni con Josè Hernandez su Instagram arriva durante il party per i 39 anniC’era anche Josè Hernandez sul lago di Como, qualche ora fa, a festeggiare il 39esimo compleanno di Chiara Ferragni. Chiara Ferragni e Josè Hernandez al mare con i figli: le fotoChiara Ferragni e Jose Hernandez scelgono Forte dei Marmi per trascorrere un weekend di amore insieme ai figli dell'influencer. Argomenti più discussi: Oggi i 39 anni di Chiara Ferragni, nota influencer a livello mondiale; Chiara Ferragni festeggia i 39 anni con gli amici sulle sponde dell’amato lago: Ferry we love you; Chiara Ferragni fa sul serio con Josè Hernandez: lo ha presentato alla mamma e alle sorelle; Chiara Ferragni, in spiaggia a Forte dei Marmi con i figli e Jose Hernandez.