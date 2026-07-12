Chi sarà l’arbitro di Sinner-Zverev? Scelta di peso per la finale di Wimbledon

La finale di Wimbledon 2026 tra Sinner e Zverev sarà diretta dalla greca Eva Asderaki, che ricoprirà il ruolo di arbitro di sedia.

Sarà la greca Eva Asderaki la giudice di sedia della finale del tabellone di singolare maschile del torneo di Wimbledon 2026 di tennis: l’ellenica arbitrerà, dunque, l’ultimo atto tra il campione in carica, Jannik Sinner, ed il tedesco Alexander Zverev. La 44enne ellenica in carriera ha arbitrato tre finali femminili dei tornei del Grand Slam: US Open 2011 tra la statunitense Serena Williams e l’australiana Samantha Stosur, Wimbledon 2013 tra la francese Marion Bartoli e la tedesca Sabine Lisicki, Australian Open 2020 tra la statunitense Sofia Kenin e la spagnola Garbiñe Muguruza. Proprio alla finale tra Williams e Stosur è legato il famoso... 🔗 Leggi su Oasport.it

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