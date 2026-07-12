Oggi Sinner-Zverev la finale di Wimbledon | orario programma e dove vederla

Da sportface.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, domenica 12 luglio, il Centre Court di Londra ospiterà la finale maschile di Wimbledon 2026. La partita tra Sinner e Zverev è tra le più attese dell’anno. L’orario di inizio e il programma dettagliato non sono stati ancora comunicati. La finale sarà trasmessa in diretta su canali sportivi e piattaforme online. La partita rappresenta uno degli eventi principali della giornata sul campo centrale del torneo.

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Nella giornata di oggi, domenica 12 luglio, il Centre Court di Londra si prepara a vivere una delle sfide più attese dell’anno: la finale maschile di Wimbledon 2026. Sul prato più prestigioso del mondo scenderanno in campo l’attuale numero uno del mondo e campione in carica, Jannik Sinner, e la testa di serie numero due, il forte tedesco Alexander Zverev. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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SINNER-ZVEREV, FINALE WIMBLEDON IN CHIARO: ORARIO E DOVE VEDERLA IN TV

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