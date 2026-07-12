Chi erano Philipp Steinmayr e Adrian Rus-Sinner i due piloti morti a Brno Il guasto la mano alzata e poi lo schianto fatale

Durante una gara del campionato motociclistico Alpe Adria sul circuito di Brno, un incidente ha provocato la morte di due piloti. Si tratta di un uomo di 32 anni di nazionalità austriaca e di un uomo di 43 anni di nazionalità rumena. Secondo le ricostruzioni, uno dei piloti avrebbe segnalato un guasto al veicolo prima di schiantarsi contro un altro mezzo, provocando l’incidente fatale.

Sono l’austriaco Philipp Steinmayr, 32enne, e il rumeno Adrian Rus-Sinner, 43enne, i due piloti morti in un drammatico incidente durante il campionato motociclistico Alpe Adria sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca. Lo schianto è avvenuto nella fase iniziale della gara della categoria Stk1000Sbk. Secondo quanto ricostruito, Steinmayr è rimasto fermo in pista dopo un problema tecnico alla moto ed è stato centrato da Rus, che sopraggiungeva ad alta velocità. L’austriaco è morto sul colpo, mentre il pilota rumeno è deceduto successivamente in ospedale per le gravi ferite riportate. Cos’è successo a Brno. Secondo la ricostruzione dell’incidente, Steinmayr, partito dalla seconda posizione, ha avuto il guasto subito dopo il via e la sua moto è rimasta sulla traiettoria di gara. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tragedia a Brno nel campionato Alpe Adria: morti i piloti Philipp Steinmayr e Adrian Rus-Sinner

Tragedia al Brno, morti due piloti: Philipp Steinmayr e Adrian Rus. Il grave incidente in moto durante la garaDue piloti sono morti in un incidente durante una gara di motociclismo al circuito di Brno, in Repubblica Ceca.

Si parla di: Tragedia a Brno, due piloti muoiono dopo incidente.

Philipp Steinmayr e Adrian Rus, chi erano i piloti morti a Brno: le vittorie in pista, la fama sui social, il terribile incidenteSul circuito di Brno in Repubblica Ceca si è consumata una tragedia: durante una gara della categoria Superstock 1000/Superbike dell'Alpe Adria International Motorcycle ... leggo.it

Urheilu suree: Philipp Steinmayr ja Adrian Rus kuolivat Brnon onnettomuudessaIl drammatico incidente si è verificato subito dopo la partenza: un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai due giovani piloti ... notizie.it