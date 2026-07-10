Zeballos-Napoli accordo per 5 anni | il talento del Boca ha scelto gli azzurri

Il Napoli ha raggiunto un accordo di cinque anni con l’attaccante argentino del Boca Juniors, Exequiel Zeballos. Il giocatore avrebbe già espresso la volontà di trasferirsi in azzurro, che punta a rafforzare il reparto offensivo nel mercato in corso. La trattativa con il club argentino si sarebbe conclusa positivamente, e il club italiano si prepara a ufficializzare il trasferimento. Zeballos, 20 anni, è considerato uno dei talenti emergenti del calcio sudamericano.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Napoli accelera sul mercato e prepara un altro colpo per il nuovo corso di Massimiliano Allegri. Tra i nomi più caldi per rinforzare il reparto offensivo c’è quello di Exequiel Zeballos, talento argentino del Boca Juniors, che avrebbe già manifestato la volontà di vestire la maglia azzurra. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club partenopeo ha raggiunto un’intesa con l’entourage del calciatore già dallo scorso maggio. L’accordo prevede un contratto della durata di cinque anni e rappresenta un passo importante verso la possibile chiusura dell’operazione. Un segnale significativo arriva anche dalla scelta del giocatore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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