Gregorio Marsiaj è un imprenditore torinese, erede di un’azienda nel settore automotive. È sposato con la top model ceca Eva Herzigova, con cui ha tre figli. La coppia ha celebrato il loro matrimonio a Palazzo Carignano, a Torino, dopo un rapporto durato 25 anni. Marsiaj è conosciuto anche come marito della modella e padre dei bambini della coppia.

Un amore lungo 25 anni, tre figli e un matrimonio magnifico ospitato da Palazzo Carignano a Torino. Gregorio Marsiaj è un imprenditore torinese, erede di un importante “family business” nell’automotive, ma diventa noto al grande pubblico come compagno – e oggi marito – della top model ceca Eva Herzigova e padre dei loro tre figli. La loro storia è una delle più longeve e riservate dello showbiz, costruita tra Torino, Londra e le colline piemontesi, lontano dai riflettori aggressivi che spesso caratterizzano questo tipo di legami. Chi è Gregorio Marsiaj. Nato a Torino nel 1976, Gregorio Marsiaj cresce in una famiglia imprenditoriale: il padre Giorgio è il fondatore e presidente di Sabelt S. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Gregorio Marsiaj, il marito di Eva Herzigova

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