Giorgio Carta, avvocato specializzato in sicurezza, ha dichiarato che crede che un giorno il generale Vannacci possa diventare primo ministro. Lo ha affermato in un'intervista pubblicata su Formiche, aggiungendo che se non credesse in questa possibilità, non avrebbe rilasciato la dichiarazione. La sua opinione si basa sulla convinzione di un futuro governo guidato dal generale. Carta ha espresso fiducia nella figura di Vannacci come possibile leader del paese.

“Credo che un giorno ci sarà un governo guidato dal generale Roberto Vannacci. Vannacci premier. Se non ci credessi, non sarei qui”. La frase che Giorgio Carta consegna alle colonne di Formiche.net arriva come una dichiarazione di fede politica, ma anche come la fotografia di una scommessa ancora tutta da verificare. L’avvocato che ha difeso il generale nelle sue vicende giudiziarie oggi è uno degli uomini incaricati di costruire l’impianto programmatico di Futuro Nazionale, il movimento nato attorno alla figura dell’ex comandante della Folgore. Carta, avvocato e docente di diritto militare, è stato nominato responsabile del dipartimento sicurezza, remigrazione e rapporti con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Chi è (e cosa pensa) Giorgio Carta, l’avvocato esperto di sicurezza di Vannacci

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