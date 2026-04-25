Non un semplice avvocato Chi è davvero l’avvocato generale della Corte di giustizia Ue

L’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea ha un ruolo specifico all’interno del sistema giudiziario comunitario. La sua funzione consiste nel formulare pareri non vincolanti sulle questioni legali sollevate nei procedimenti principali. Spesso, nei resoconti giornalistici, questa figura viene indicata come un avvocato o legale, ma il suo incarico va oltre la semplice professione legale. È una figura chiave nel procedimento di interpretazione del diritto comunitario.

Nel linguaggio giornalistico capita spesso che l’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea venga descritto come un “legale” o “avvocato” nel senso comune del termine. È una semplificazione fuorviante, che rischia di alterare la comprensione del ruolo istituzionale di una figura centrale nell’ordinamento dell’Unione. L’Avvocato generale non è il difensore di una parte, né un consulente legale in senso tradizionale. Non rappresenta governi, istituzioni o individui. Il suo compito è un altro: presentare, in piena indipendenza, conclusioni giuridiche motivate sui casi più complessi sottoposti alla Corte. Si tratta di pareri pubblici, argomentati e trasparenti, che contribuiscono al ragionamento giuridico dei giudici, pur non vincolandone la decisione finale.🔗 Leggi su Formiche.net

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