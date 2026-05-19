L' ecologista l' avvocato l' esperto di finanza | chi sono gli italiani della Flotilla fermati da Israele
Sono passate ore da quando le navi della Global Sumud Flotilla sono state fermate dalla Marina israeliana nel Mediterraneo orientale. A bordo si trovavano cittadini italiani, tra cui un ecologista, un avvocato e un esperto di finanza. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra le famiglie e le autorità italiane, che attendono aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte. La situazione resta sotto osservazione mentre le operazioni di Israele continuano nella zona.
Sono ore di apprensione per gli italiani che erano a bordo della navi della Global Sumud Flotilla intercettate nel Mediterraneo orientale dalla Marina israeliana. Secondo il sito ufficiale della spedizione umanitaria, al momento sono solo dieci le barche ancora in navigazione. Sono dodici gli. 🔗 Leggi su Today.it
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