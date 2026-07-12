Chat Control quali sono i messaggi che possono essere letti | da Gmail ai DM Instagram

L'UE ha prorogato la possibilità per le aziende tecnologiche di accedere ai messaggi degli utenti. Questa misura riguarda le chat di Gmail, Instagram Direct e altre piattaforme, consentendo di individuare e bloccare preventivamente contenuti legati all'abuso di minori. La decisione permette alle aziende di leggere e analizzare i messaggi privati per individuare eventuali segnali di illeciti. La proroga rimarrà in vigore fino a una nuova regolamentazione.

L'UE ha prorogato la possibilità per le aziende Tech di sorvegliare le chat degli utenti per scovare e bloccare preventivamente eventuali contenuti legati all'abuso di minori. Il cosiddetto Chat Control non si applica però a quelle app che sfruttano la crittografia end-to-end. Ecco quali app e servizi sono interessati dal provvedimento e chi invece resta escluso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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CHAT CONTROL 2.0 - L'UNIONE EUROPEA potrà VIOLARE la NOSTRA PRIVACY!

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