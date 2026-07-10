Il Parlamento europeo ha approvato nuove norme chiamate Chat Control, mirate a contrastare la diffusione di materiale pedopornografico online. Le nuove regole prevedono sistemi di scansione automatica dei messaggi nei servizi di messaggistica per individuare contenuti illegali. La decisione riguarda tutte le piattaforme digitali e modifica le modalità di controllo dei dati degli utenti. La normativa entrerà in vigore dopo la pubblicazione ufficiale e comporta controlli più stringenti sui contenuti condivisi online.

Si sta parlando tanto di Chat Control e c’è un buon motivo per questo. Parliamo del pacchetto di norme europee pensato per contrastare la diffusione di materiale pedopornografico online. Una svolta tecnologica che ha però numerose ramificazioni problematiche. Il 9 luglio 2026 il Parlamento europeo ha prorogato il regime temporaneo e volontario fino al 3 aprile 2028. Ciò vuol dire che le piattaforme potranno scansionare regolarmente messaggi ed email alla ricerca di contenuti illegali. Una decisione che riguarda potenzialmente milioni di utenti, la cui privacy sarà compromessa. Cos’è il Chat Control e la decisione dell’Europarlamento. Il Chat Control nasce come deroga al regolamento ePrivacy del 2020, quello che tutela la riservatezza delle comunicazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Chat Control, cos’è e cosa cambia dopo il voto Ue sulla scansione dei messaggi

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