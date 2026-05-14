Quali sono i lavori che oggi ti possono dare uno stipendio e resisteranno all' Ai

L'introduzione dell'intelligenza artificiale sta portando cambiamenti significativi nel mercato del lavoro, con molte professioni tradizionali che si trovano ad affrontare nuove sfide. Tuttavia, alcuni lavori che richiedono competenze tecniche e pratiche risultano ancora difficili da automatizzare, mantenendo una domanda stabile. Questi ruoli, spesso legati a interventi manuali e specializzati, sembrano resistere alle innovazioni tecnologiche e continuano a offrire opportunità di occupazione. La questione riguarda soprattutto quelle professioni che richiedono capacità di intervento diretto e adattamento alle situazioni.

L'avvento dell'intelligenza artificiale sta stravolgendo il mondo del lavoro, eppure assistiamo a un paradosso: i mestieri che risultano più "introvabili" sono soprattutto quelli tecnico-pratici "a prova" di Ia. Quali sono? Si va dall'idraulico al muratore, fino all'elettricista e al saldatore. 🔗 Leggi su Today.it

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Multi SubA Modern Office Worker Became a Legendary General!

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