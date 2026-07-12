Il Cesena è partito questa mattina per il ritiro, con diverse novità in rosa. Dopo le visite mediche, domani si unisce al gruppo il difensore centrale. Sono stati salutati Tommaso Berti, passato alla Cremonese, e Alberto Cerri, svincolato e approdato all’Arezzo. Nel frattempo, è stato ufficializzato l’ingresso di Mark Natta, che si è unito ai nuovi compagni. La squadra si è riunita sul pullman in partenza per il ritiro.

Il Cesena che partirà questa mattina per il ritiro avrà diverse novità in canna. Salutati Tommaso Berti, acquistato dalla Cremonese, e Alberto Cerri, svincolato e finito all’Arezzo, i bianconeri hanno appena accolto Mark Natta. Il difensore italo-australiano, classe 2002, è stato opzionato dal Cavalluccio già lo scorso marzo, e da ieri è ufficialmente un calciatore del Cesena, con cui ha sottoscritto un contratto biennale. Ha salutato i colori bianconeri, invece, Cerri, che ieri ha scritto anche un breve messaggio sui social: "È stato un privilegio e un piacere condividere il campo con un gruppo speciale come il vostro, anche se per poco tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena, tutti sul pullman. Via alla stagione. Dopo le visite, domani anche Caprini in ritiro

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