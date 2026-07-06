Al via la stagione del Monza da oggi tutti in ritiro

Da sportmediaset.mediaset.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La stagione del Monza è iniziata con test fisici e visite mediche al Centro sportivo 'Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello'. La squadra si trova ora in ritiro estivo per prepararsi al campionato di Serie A.

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La stagione del Monza è ufficialmente iniziata. I biancorossi si sono ritrovati per test fisici e visite mediche di rito al Centro sportivo 'Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello', dove svolgeranno il ritiro estivo in preparazione del prossimo campionato di Serie A. Dopo la conquista della promozione, subito il trauma dell'addio di Paolo Bianco e la travagliata risoluzione contrattuale, il Monza ricomincia da Ivan Juric al quale sono state affidate le speranze di restare nella serie maggiore. ufficiale anche il calendario dei test estivi che diranno di più sulla squadra. Il primo test sarà sabato 18 luglio con la Pro Vercelli al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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