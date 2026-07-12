Cesareo negato bimbo nasce tetraplegico | Ausl Reggio Emilia condannata a risarcimento milionario

L’Ausl di Reggio Emilia è stata condannata a pagare circa 3 milioni e 750mila euro come risarcimento alla famiglia di un bambino di sei anni nato tetraplegico. Il caso riguarda un presunto rifiuto di eseguire un cesareo, che avrebbe impedito la nascita in condizioni di salute migliori. La decisione è stata presa dopo un procedimento legale, in seguito alle accuse di negligenza durante il parto presso l’ospedale Santa Maria Nuova.

L’Ausl di Reggio Emilia dovrà risarcire con circa 3 milioni e 750mila euro la famiglia di un bambino di sei anni nato tetraplegico all’ospedale Santa Maria Nuova. Lo ha stabilito il tribunale con sentenza di primo grado, come riportano la Gazzetta di Reggio e il Resto del Carlino. I fatti risalgono al gennaio 2020. La donna, alla seconda gravidanza, venne ricoverata per la rottura prematura delle membrane: il giorno dopo le fu somministrata l’ossitocina per indurle il travaglio, aumentata ogni mezz’ora “secondo uno schema firmato solamente dall’ostetrica”. Nonostante l’aggravarsi del quadro clinico non fu tuttavia disposto il cesareo e il bambino, nato con l’ausilio della ventosa ostetrica, riportò danni neurologici irreversibili causati da asfissia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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