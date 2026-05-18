Cena di primavera al centro Santa Luisa | raccolta fondi per gli assistiti

Il Centro Santa Luisa delle suore vincenziane a Chieti ha annunciato una cena di primavera, un evento volto a raccogliere fondi destinati agli assistiti assistiti dai gruppi di volontariato vincenziano presenti in città. L’iniziativa mira a sostenere le persone in difficoltà con spese come bollette, problemi sanitari, affitti e spese per i bambini. La cena si svolgerà presso la struttura del centro e vedrà la partecipazione di volontari e cittadini interessati a contribuire.

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