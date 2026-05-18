Cena di primavera al centro Santa Luisa | raccolta fondi per gli assistiti
Il Centro Santa Luisa delle suore vincenziane a Chieti ha annunciato una cena di primavera, un evento volto a raccogliere fondi destinati agli assistiti assistiti dai gruppi di volontariato vincenziano presenti in città. L’iniziativa mira a sostenere le persone in difficoltà con spese come bollette, problemi sanitari, affitti e spese per i bambini. La cena si svolgerà presso la struttura del centro e vedrà la partecipazione di volontari e cittadini interessati a contribuire.
Il Centro Santa Luisa delle suore vincenziane a Chieti organizza la ‘cena di primavera’.Un'iniziativa che nasce per raccogliere fondi da destinare ai bisognosi assistiti dai gruppi di volontariato vincenziano operanti in città come le bollette, problemi sanitari, affitti, spese per i bambini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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