Gli esponenti dell’associazione Centro culturale islamico stanno raccogliendo fondi per ristrutturare la sede a Montecatini Terme, inaugurata recentemente. La struttura è stata aperta il 2 giugno 2026 e l’associazione sta chiedendo supporto finanziario per completare i lavori di riqualificazione. La richiesta di fondi mira a sostenere le spese necessarie per migliorare gli spazi e garantire l’uso della sede. La raccolta avviene attraverso iniziative di solidarietà e donazioni private.

Montecatini Terme, 2 giugno 2026 – Gli esponenti dell’associazione Centro culturale islamico stanno concludendo l’acquisto del fondo di via del Gallo 8, lo storico immobile che per anni ha ospitato il ristorante ’Da Mario Il Direttore’ e, successivamente, la Locanda da Tino, a breve distanza dal comando della polizia locale. L’associazione mantiene il riserbo sull’operazione, ma sembra che abbia già versato una caparra di alcune decine di migliaia di euro al proprietario del fondo. Il gruppo ha già lanciato una raccolta fondi tra i fedeli p er il completamento della compravendita e la ristrutturazione dei locali, con l’obiettivo di aprire un centro di preghiera sulla scia di quelli già attivi a Monsummano Terme e nell’area di Ponte Buggianese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nasce il Centro culturale islamico, la sede a Montecatini: “Raccolta fondi per ristrutturarlo”

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