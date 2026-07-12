Centocelle si fingono sacerdoti o carabinieri per truffare imprenditori edili | promettevano di triplicare i soldi con un liquido nero

Da roma.corriere.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due individui si sono presentati a imprenditori edili a Centocelle fingendosi sacerdoti, carabinieri o funzionari ecclesiastici. Hanno promesso di triplicare i soldi tramite un “liquido nero” e hanno tentato di convincere le vittime a consegnare somme di denaro. Gli uomini indossavano abiti che richiamavano figure religiose o ufficiali, e hanno agito con l’obiettivo di truffare, senza riuscirci, diversi imprenditori nella zona. La polizia sta indagando sui fatti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si presentavano vestiti da sacerdoti, come alti funzionari dello Ior o del Vicariato, oppure si fingevano notai, magnati o carabinieri, millantavano contatti internazionali, di essere intermediari di fondi d'investimento lussemburghesi, di essere vicini a magnati uzbechi o petrolieri russi, per mettere a segno le loro truffe progettate in bar e tavole calde del quartiere romano di Centocelle. Nei loro confronti, tre uomini tra i 53 e 73 anni, su delega dei magistrati della Procura di Roma, i Carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal Gip che dispone nei loro confronti misure cautelari. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

centocelle si fingono sacerdoti o carabinieri per truffare imprenditori edili promettevano di triplicare i soldi con un liquido nero
© Roma.corriere.it - Centocelle, si fingono sacerdoti (o carabinieri) per truffare imprenditori edili: promettevano di triplicare i soldi con un «liquido nero»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Si fingono preti funzionari del Vaticano, notai e magnati per truffare imprenditori: sgominata banda a RomaUna banda di truffatori si è spacciata per preti del Vaticano, notai e magnati, tentando di ingannare imprenditori.

Lesmo, si fingono carabinieri per truffare una coppa di anziani: smascheratiA Lesmo, alcuni truffatori si sono spacciati per ufficiali dei carabinieri, contattando anziani con una telefonata per ingannarli.

centocelle si fingono sacerdotiCentocelle, si fingono sacerdoti (o carabinieri) per truffare imprenditori edili: promettevano di triplicare i soldi con un liquido neroL'accusa è di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, sostituzione di persona, tentati furti e falsificazione di atti, commessi tra gennaio 2023 e fine luglio 2024 a Roma e prov ... roma.corriere.it

centocelle si fingono sacerdotiSi fingono preti funzionari del Vaticano, notai e magnati per truffare imprenditori: sgominata banda a RomaSi sono finti preti del Vaticano, notai e magnati: il sistema per truffare gli imprenditori, a Roma e anche oltre regione, è andato avanti per due anni ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web