Due individui si sono presentati a imprenditori edili a Centocelle fingendosi sacerdoti, carabinieri o funzionari ecclesiastici. Hanno promesso di triplicare i soldi tramite un “liquido nero” e hanno tentato di convincere le vittime a consegnare somme di denaro. Gli uomini indossavano abiti che richiamavano figure religiose o ufficiali, e hanno agito con l’obiettivo di truffare, senza riuscirci, diversi imprenditori nella zona. La polizia sta indagando sui fatti.

Si presentavano vestiti da sacerdoti, come alti funzionari dello Ior o del Vicariato, oppure si fingevano notai, magnati o carabinieri, millantavano contatti internazionali, di essere intermediari di fondi d'investimento lussemburghesi, di essere vicini a magnati uzbechi o petrolieri russi, per mettere a segno le loro truffe progettate in bar e tavole calde del quartiere romano di Centocelle. Nei loro confronti, tre uomini tra i 53 e 73 anni, su delega dei magistrati della Procura di Roma, i Carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal Gip che dispone nei loro confronti misure cautelari. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Centocelle, si fingono sacerdoti (o carabinieri) per truffare imprenditori edili: promettevano di triplicare i soldi con un «liquido nero»

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