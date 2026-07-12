Celenza Valfortore | Punti cardinali fondi europei e risorse del territorio Per costruire il futuro

A Celenza Valfortore, un progetto dedicato a “punti cardinali” utilizza fondi europei e risorse locali per promuovere formazione, orientamento e sostegno all’autoimprenditorialità. L'iniziativa offre un percorso pratico volto a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e lo sviluppo di nuove imprese. Le attività prevedono incontri di orientamento e supporto per i partecipanti, con l’obiettivo di rafforzare le competenze e facilitare l’accesso alle opportunità territoriali.

Di seguito il comunicato: Non solo formazione, ma un percorso concreto di orientamento e accompagnamento verso il lavoro e l’autoimprenditorialità. Entra nel vivo “Celenza Orienta – La Bussola per i Talenti del Territorio”, il progetto promosso dal Comune di Celenza Valfortore nell’ambito dell’avviso regionale Punti Cardinali for Work, ideato per offrire strumenti, competenze e opportunità a giovani, disoccupati, professionisti e a tutti coloro che intendono costruire il proprio futuro restando nelle aree interne. L’iniziativa si inserisce nel programma regionale Punti Cardinali for Work, che attraverso sportelli gratuiti, laboratori, attività di orientamento, bilanci di competenze e job recruitment accompagna i partecipanti nell’ingresso o nel reinserimento nel mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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