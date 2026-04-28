Celenza Valfortore senza guardia medica il sindaco sbotta | Ci avete abbandonati
A Celenza Valfortore, la presenza della guardia medica rimane incostante, con frequenti interruzioni che creano difficoltà ai residenti. Il sindaco ha espresso forte disappunto, affermando di sentirsi abbandonato dalle istituzioni in un momento di bisogno. La situazione si ripercuote sulla comunità, che si trova senza un punto di riferimento sanitario stabile e affidabile.
Nel comune di Celenza Valfortore, la guardia medica continua a essere un servizio incerto, con interruzioni che stanno causando forti disagi alla popolazione. Anche durante le festività pasquali, infatti, i cittadini si sono ritrovati senza assistenza sanitaria di base, una situazione che il.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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