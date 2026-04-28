Celenza Valfortore senza guardia medica situazione ormai insostenibile

A Celenza Valfortore, il servizio di guardia medica è stato sospeso, lasciando i residenti senza assistenza sanitaria di emergenza durante il periodo di Pasqua. La mancanza di questa figura sanitaria ha provocato disagi tra la popolazione, che si trova a dover affrontare eventuali emergenze senza un punto di riferimento locale. La situazione è stata descritta come ormai insostenibile dalle autorità e dai cittadini.

CELENZA VALFORTORE – Senza guardia medica anche a Pasqua. Nei piccoli comuni dei Monti Dauni, il servizio di guardia medica è un’incognita. Nel comune di Celenza Valfortore il Servizio di continuità assistenziale, ovvero la guardia medica, funziona ad intermittenza, creando disagi gravissimi ai cittadini. A denunciarlo con forza è il sindaco di Celenza Valfortore, Massimo Venditti, che parla apertamente di una situazione non più tollerabile. Il Servizio di continuità assistenziale rappresenta un punto di riferimento indispensabile nei territori lontani da ospedali e pronto soccorso.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Celenza Valfortore senza guardia medica, “situazione ormai insostenibile” Notizie correlate Emergenza cinghiali, l’associazione Orme denuncia: “Situazione ormai insostenibile”Un esposto-denuncia formale è stato depositato presso il Comando Stazione dei Carabinieri Forestali di Cerreto Sannita per fare luce sulla gestione... Maxi fermo dell’autotrasporto, Unatras proclama lo stop dei servizi: “Situazione ormai insostenibile”Il settore dell’autotrasporto italiano si prepara a un possibile fermo generalizzato dei servizi. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Poste di nuovo nel mirino: salta in aria lo sportello di Celenza Valfortore; Celenza Valfortore, Magnalonga da record: 200 partecipanti, anche da fuori regione, tra natura e sapori; Altro assalto ad uno sportello bancomat: stavolta a Celenza Valfortore Nella notte fatto esplodere l'impianto dell'ufficio postale; Assalto al Postamat di Celenza Valfortore, esplode una marmotta: banditi in fuga senza bottino. SPORTELLO AUTOMATICO Celenza Valfortore: assalto alle Poste, salta in aria lo sportello automaticoAlle 5 di oggi, mercoledì 22 aprile, ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico delle Poste in viale Regina Margherita ... statoquotidiano.it MAGNALONGA Successo dell’iniziativa promossa dalla Pro Loco, che si conferma tra gli eventi di punta del territorio, con presenze anche da fuori regione. #lattacco #celenzavalfortore #montidauni #proloco facebook Celenza Valfortore, assalto all'alba al Postamat: ingenti danni ma i banditi fuggono a mani vuote VIDEO x.com