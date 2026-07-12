«Dovremmo innanzitutto capire quale è l'idea politica di quest'alternativa a Meloni. Per quanto ci riguarda, assomiglia a un Campo Santo». È quanto sostiene Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord. A Roma è passata la narrazione che in Sicilia ha vinto perché alleato della sinistra? «Lasciando stare le opinioni, su 17 comuni in cui si è votato, Sud Chiama Nord ha ottenuto quasi il 21% del consenso. Qualcuno, nei fatti, si è venduto la nostra vittoria». Qualcuno, intanto, vi chiama stampella? «Chi lo pensa non ci conosce e non ha capito nulla di questo progetto. Con il nostro 1,5% ci sentiamo come il barbiere di Siviglia e non come una stampella. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cateno De Luca: «Questo è un Campo Santo. Onorato? Siamo i soli civici. Altri cavie da laboratorio»

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