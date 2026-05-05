Ancora una polemica tra centrodestra e Cateno De Luca stavolta sul termine mafiosità

Da messinatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono sempre polemiche tra Cateno De Luca e il centrodestra. “Etichettare come "mafiosi" gli avversari politici è un gesto che va ben oltre la dialettica di una campagna elettorale. La coalizione di centrodestra, con i movimenti civici, è a fianco di Marcello Scurria e di Matilde Siracusano presi.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

Centrodestra al fotofinsh, Cateno De Luca lancia un appello a Firetto: “Scendi in campo, sei la soluzione”Il dibattito sul Centrodestra “ritardatario” si accende con l’intervento di Cateno De Luca che rompe gli schemi e indica apertamente in Lillo Firetto...

Centrodestra al fotofinish, Cateno De Luca lancia un appello a Firetto: “Scendi in campo, sei la soluzione”Il dibattito sul Centrodestra “ritardatario” si accende con l’intervento di Cateno De Luca che rompe gli schemi e indica apertamente in Lillo Firetto...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Messina verso le urne tra scontro politico e giallo firme: il Pd accusa, sullo sfondo ricorsi e tensione giudiziaria; Liste senza firme, il caso sembrava chiuso ma la polemica riparte: De Luca chiede trasparenza, Carreri attacca il PD, Hyerace replica; Il Pd contro De Luca sul caso firme e liste civetta: Nel Messinese democrazia violata; EleMe 2026, il Pd sul caso firme: Violazione consapevole delle regole democratiche.

Cateno De Luca appoggia Gentile, La Vardera con Michele Sodano: ad Agrigento è scontro tra ex alleatiSud chiama Nord e Noi Moderati si schierano con l’ex assessore regionale. Annunciata la presenza in città del leader messinese per sostenere la campagna elettorale ... agrigentonotizie.it

cateno de luca ancora una polemica traMessina, De Luca a Siracusano: basta fare cinema, perché non ti candidi al consiglio comunale?La polemica tra Federico Basile, Cateno De Luca e Matilde Siracusano si intensifica, con il sottosegretario del Governo Meloni che ieri sera ha risposto con fermezza alle parole del candidato di Sud c ... strettoweb.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.