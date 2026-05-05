Ancora una polemica tra centrodestra e Cateno De Luca stavolta sul termine mafiosità

Sono sempre polemiche tra Cateno De Luca e il centrodestra. “Etichettare come "mafiosi" gli avversari politici è un gesto che va ben oltre la dialettica di una campagna elettorale. La coalizione di centrodestra, con i movimenti civici, è a fianco di Marcello Scurria e di Matilde Siracusano presi.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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