Elezioni Cateno De Luca all' inaugurazione del comitato di Gentile | Se vincerà gli farò da consulente gratis

Da agrigentonotizie.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco sostenuto da diverse forze politiche, tra cui Lega e Democrazia Cristiana, è intervenuto un noto esponente politico. Ha dichiarato che, in caso di vittoria, offrirà consulenza gratuita al candidato. L'evento ha visto la presenza di responsabili territoriali dei partiti coinvolti e di altri rappresentanti politici, che hanno assistito all'apertura ufficiale.

Luigi Gentile, candidato sindaco sostenuto da Lega, Democrazia Cristiana, Noi Moderati-Sud chiama Nord e dalla lista civica “Gentile sindaco di Agrigento” ha inaugurato stasera il suo comitato elettorale alla presenza, tra gli altri, anche dei responsabili territoriali dei partiti della.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

"Luigi Gentile è l'uomo del fare": Cateno De Luca affida ai social l'ufficialità del suo endorsementArriva dai social - da un personaggio politico che dei social ne ha fatto una delle sue armi migliori - un nuovo tassello nella campagna elettorale...

Cateno De Luca appoggia Gentile, La Vardera con Michele Sodano: ad Agrigento è scontro tra ex alleatiLe tensioni tra Cateno De Luca e Ismaele La Vardera arrivano anche ad Agrigento trasformando le amministrative in un nuovo terreno di scontro...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Liste senza firme a Messina, la commissione elettorale dà ragione a Cateno De Luca; Ancora una polemica tra centrodestra e Cateno De Luca, stavolta sul termine mafiosità; Luigi Gentile è l'uomo del fare: Cateno De Luca affida ai social l'ufficialità del suo endorsement; Elezioni a Messina, attacchi e denunce: altro scontro tra Centrodestra e Cateno De Luca.

cateno de luca elezioni cateno de lucaElezioni comunali Messina, Scurria ai messinesi: votare Basile significa votare De LucaMarcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra a Messina, lancia un appello diretto ai cittadini messinesi e pone al centro del confronto politico il tema dell’autonomia della futura guida della ... strettoweb.com

cateno de luca elezioni cateno de lucaMessina, il Ponte sullo Stretto irrompe in campagna elettorale. Cateno De Luca: basta stronzate, la città deve essere protagonistaDurante un comizio elettorale che si è svolto a Capo Peloro, in vista delle prossime elezioni comunali a Messina, Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, ha affrontato il tema del tanto discusso Po ... strettoweb.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.