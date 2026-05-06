Elezioni Cateno De Luca all' inaugurazione del comitato di Gentile | Se vincerà gli farò da consulente gratis

Durante l'inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco sostenuto da diverse forze politiche, tra cui Lega e Democrazia Cristiana, è intervenuto un noto esponente politico. Ha dichiarato che, in caso di vittoria, offrirà consulenza gratuita al candidato. L'evento ha visto la presenza di responsabili territoriali dei partiti coinvolti e di altri rappresentanti politici, che hanno assistito all'apertura ufficiale.

Luigi Gentile, candidato sindaco sostenuto da Lega, Democrazia Cristiana, Noi Moderati-Sud chiama Nord e dalla lista civica “Gentile sindaco di Agrigento” ha inaugurato stasera il suo comitato elettorale alla presenza, tra gli altri, anche dei responsabili territoriali dei partiti della.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate "Luigi Gentile è l'uomo del fare": Cateno De Luca affida ai social l'ufficialità del suo endorsementArriva dai social - da un personaggio politico che dei social ne ha fatto una delle sue armi migliori - un nuovo tassello nella campagna elettorale... Cateno De Luca appoggia Gentile, La Vardera con Michele Sodano: ad Agrigento è scontro tra ex alleatiLe tensioni tra Cateno De Luca e Ismaele La Vardera arrivano anche ad Agrigento trasformando le amministrative in un nuovo terreno di scontro... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Liste senza firme a Messina, la commissione elettorale dà ragione a Cateno De Luca; Ancora una polemica tra centrodestra e Cateno De Luca, stavolta sul termine mafiosità; Luigi Gentile è l'uomo del fare: Cateno De Luca affida ai social l'ufficialità del suo endorsement; Elezioni a Messina, attacchi e denunce: altro scontro tra Centrodestra e Cateno De Luca. Elezioni comunali Messina, Scurria ai messinesi: votare Basile significa votare De LucaMarcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra a Messina, lancia un appello diretto ai cittadini messinesi e pone al centro del confronto politico il tema dell’autonomia della futura guida della ... strettoweb.com Messina, il Ponte sullo Stretto irrompe in campagna elettorale. Cateno De Luca: basta stronzate, la città deve essere protagonistaDurante un comizio elettorale che si è svolto a Capo Peloro, in vista delle prossime elezioni comunali a Messina, Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, ha affrontato il tema del tanto discusso Po ... strettoweb.com Scurria ancora all'attacco di De Luca: "Bravo Cateno, hai confermato pubblicamente che Basile è una doppia faccia e che il vero potere continua a stare nelle le tue mani". LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook