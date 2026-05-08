Vomero ruba lo smartphone sulla metro Linea 1 a Vanvitelli | arrestato dalla Polfer in borghese

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato alla stazione Vanvitelli della metro Linea 1 dopo aver sottratto uno smartphone a un passeggero. L’arresto è stato effettuato dalla Polizia Ferroviaria in borghese, che ha fermato il sospetto poco dopo il furto. Sul posto sono stati recuperati l’oggetto sottratto e gli strumenti utilizzati per il furto. L’uomo è stato condotto in questura per gli accertamenti di rito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arrestato un ladro di telefonini alla stazione Vanvitelli della metro Linea 1: aveva appena rubato uno smartphone ad un passeggero. Bloccato dalla Polfer.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Gli ruba lo zaino in metro a Milano e chiede il riscatto: arrestato dalla polizia

Ruba uno smartphone e cerca di rivenderlo ai poliziotti in borghese a Perugia, denunciato un 65enneUn denunciato e uno smartphone recuperato, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Perugia, dove un uomo di 65 anni è stato...

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.