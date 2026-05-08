Vomero ruba lo smartphone sulla metro Linea 1 a Vanvitelli | arrestato dalla Polfer in borghese
Un uomo è stato arrestato alla stazione Vanvitelli della metro Linea 1 dopo aver sottratto uno smartphone a un passeggero. L’arresto è stato effettuato dalla Polizia Ferroviaria in borghese, che ha fermato il sospetto poco dopo il furto. Sul posto sono stati recuperati l’oggetto sottratto e gli strumenti utilizzati per il furto. L’uomo è stato condotto in questura per gli accertamenti di rito.
Arrestato un ladro di telefonini alla stazione Vanvitelli della metro Linea 1: aveva appena rubato uno smartphone ad un passeggero. Bloccato dalla Polfer.🔗 Leggi su Fanpage.it
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