A Genova, un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo aver sottratto un cellulare a un giovane e averlo aggredito in Piazza della Stampa. Poco dopo, ha reagito anche nei confronti degli agenti di polizia intervenuti sul posto. L’arresto è stato eseguito dalla polizia locale, che ha portato a termine le pratiche di detenzione. L’uomo è stato trasferito in commissariato, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un arresto per tentata rapina aggravata, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto sabato scorso in Genova. Un uomo di 37 anni, di origine marocchina e senza fissa dimora, è stato fermato dopo aver aggredito un giovane in Piazza della Stampa. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, quando la vittima è stata colpita con calci e pugni al volto nel tentativo di recuperare il proprio cellulare, appena sottratto. L’uomo è stato anche deferito per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’intervento a Genova Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 04.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ruba il cellulare a un giovane e lo aggredisce a Genova, poi reagisce con i poliziotti: arrestato un 37enne

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