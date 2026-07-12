Catania ragazzo preso per il collo e rapinato | arrestato straniero

La polizia ha arrestato un uomo di 23 anni dopo aver rapinato un cellulare a un ragazzo a Catania. L’arresto è avvenuto quando una pattuglia ha visto due giovani inseguire l’aggressore, che stringeva ancora il telefono tra le mani. L’uomo straniero è stato fermato e portato in centrale, dove è stato accusato di rapina. L’intervento è avvenuto subito dopo aver assistito alla scena di aggressione e furto.

CATANIA – La polizia ha arrestato uno straniero di 23 anni che ha rubato il cellulare di un ragazzo dopo averlo aggredito L’intervento della pattuglia è scattato dopo aver notato due ragazzi inseguire il 23enne che, in mano, teneva saldamente un cellulare. Intuendo che fosse successo qualcosa, i poliziotti hanno raggiunto il giovane, bloccandolo in modo da identificarlo. L’uomo era riuscito a rubare lo smartphone ad un coetaneo, dopo averlo afferrato per il collo e scaraventato a terra. La vittima si trovava in via Luigi Rizzo, in compagnia di un amico che, dopo il gesto violento, ha provato ad inseguire il rapinatore per le vie affollate del centro, senza, però, riuscirci. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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