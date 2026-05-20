Caos nella comunità per minori 17enne ferisce ad un occhio un ragazzo poi prende per il collo un poliziotto | arrestato

Nella giornata di martedì 12 maggio, nella provincia di Parma, un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dalla polizia. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per alcuni reati contro il patrimonio, è accusato di aver ferito un altro minore a un occhio e di aver aggredito un agente di polizia, afferrandolo per il collo. L’episodio ha causato sconcerto nella comunità locale, che si è trovata di fronte a un episodio di violenza tra minorenni e nei confronti delle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La polizia di Stato di Parma, nella giornata di martedì 12 maggio, ha arrestato un 17enne di nazionalità nigeriana con precedenti per reati contro il patrimonio, gravemente indiziato dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Al riguardo si evidenzia che un equipaggio delle volanti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Fermato per un controllo, ferisce un poliziotto: arrestatoLe verifiche amministrative, eseguite da personale della Pas e della polizia locale reparto commercio, hanno interessato tre esercizi commerciali. Terrore ad Acqui: 17enne armato ruba auto e ferisce un uomoUn diciassettenne ha scatenato una serie di aggressioni e tentativi di furto d’auto nella serata di giovedì ad Acqui Terme, ferendo un uomo durante... Aspettando che questo evento venga ripetuto con difficoltà aumentata per causare caos nella comunità, attualmente tutto è troppo pacifico reddit Vaccaro (Uilp) su caos sanità di prossimitàLa riforma dei medici di famiglia e la gestione delle Case di comunità rappresentano l’ennesima occasione mancata per rafforzare davvero la sanità territoriale e garantire servizi efficienti soprattu ... lasiritide.it Ospedali di comunità come antidoto al caos nei Pronto soccorso, il piano al vaglio della Regione Marche. Calcinaro: Rete territorialeParliamo 21 strutture, di cui nove finanziate dal Pnrr (Mombaroccio, Cagli, Treia, Corridonia, Jesi, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto) e due realizzate ex novo (a Senigallia e Urbania) con ... corriereadriatico.it