Eseguito un arresto per tentato omicidio dalla Polizia di Stato a Brescia, dove un giovane di 24 anni è stato fermato in esecuzione di un provvedimento emesso dal Pubblico Ministero. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è accusato di aver partecipato a una violenta aggressione avvenuta lo scorso 12 gennaio 2025 all’esterno della discoteca “NO SPACE”. L’episodio, caratterizzato da una brutalità definita “immotivata” dalle autorità, ha visto la vittima riportare lesioni gravissime e ha destato forte allarme sociale nella comunità. Le indagini e l’arresto del presunto responsabile Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il fermo del 24enne di origine egiziana, nato a Brescia, è stato eseguito nel pomeriggio di ieri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ragazzo accoltellato e preso a bottigliate a Brescia fuori dalla discoteca "No Space", aggressore arrestato

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