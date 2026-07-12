Castione della Presolana alpinista cade durante una scalata | interviene l’elisoccorso

Un alpinista è caduto durante una scalata in una zona impervia a Castione della Presolana. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 di domenica 12 luglio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e l’elicottero è stato inviato sul luogo. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del ferito o sulla dinamica dell’incidente.

Castione. Soccorsi in azione poco prima delle 13 di domenica 12 luglio. Secondo quanto potuto apprendere finora un alpinista sarebbe caduto durante una scalata in una zona impervia. L’uomo, 37 anni, faceva parte di una cordata composta da due persone impegnate nella salita quando è scivolato, finendo a terra. La richiesta di intervento ha fatto scattare la mobilitazione dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della stazione di Clusone e l’elisoccorso decollato da Bergamo. La missione è stata classificata in codice rosso. L’elicottero ha raggiunto l’area dell’intervento e ha consentito il trasferimento in ospedale dell’alpinista coinvolto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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