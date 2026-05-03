Colpito da un sasso durante una scalata | ragazzo ferito in falesia a Dolcè
Un giovane di 31 anni è rimasto ferito durante una scalata in una falesia della provincia di Verona nella mattinata del 3 maggio. L’uomo, originario di Bergamo, si trovava alla “Falesia degli amici” per assicurare un compagno impegnato in un’arrampicata quando è stato colpito da un sasso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare le prime cure e trasportare il ferito in ospedale.
Un freeclimber di 31 anni, originario di Bergamo, è rimasto ferito nella mattinata del 3 maggio a Dolcè, in provincia di Verona, mentre si trovava alla “Falesia degli amici” per assicurare un compagno impegnato in un’arrampicata. L’uomo, secondo quanto riportato dal Soccorso alpino, è stato.🔗 Leggi su Veronasera.it
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