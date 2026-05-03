Colpito da un sasso durante una scalata | ragazzo ferito in falesia a Dolcè

Un giovane di 31 anni è rimasto ferito durante una scalata in una falesia della provincia di Verona nella mattinata del 3 maggio. L’uomo, originario di Bergamo, si trovava alla “Falesia degli amici” per assicurare un compagno impegnato in un’arrampicata quando è stato colpito da un sasso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare le prime cure e trasportare il ferito in ospedale.