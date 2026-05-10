Un bambino è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un balcone in una zona residenziale di Villaseta, nel comune di Agrigento. Sul luogo sono intervenuti i sanitari con un’eliambulanza, che ha trasportato il giovane in ospedale. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le testimonianze e verificando eventuali responsabilità riguardo alla stabilità della struttura e alle cause dell’incidente. Le indagini sono in corso.

? Domande chiave Come è successo il distacco del bambino dal balcone di Villaseta?. Quali responsabilità emergeranno dalle indagini dei carabinieri sulla struttura?. Perché i medici hanno scelto l'ospedale di Caltanissetta per il trauma?. Cosa hanno dichiarato i parenti ai militari sulla dinamica della caduta?.? In Breve Bambino di Porto Empedocle trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.. Carabinieri della compagnia locale effettuano rilievi tecnici e ascoltano i familiari coinvolti.. Incidente avvenuto nel primo piano di una palazzina nel quartiere Villaseta di Agrigento.. Indagini in corso per accertare la sicurezza dei parapetti e la dinamica della caduta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento, bimbo cade dal balcone: ferito grave, interviene l’elisoccorso

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