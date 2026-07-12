Una denuncia per furto è stata presentata contro un uomo che avrebbe portato via alcuni oggetti dai giardini di Castel Trauttmansdorff, nei pressi di Merano. La polizia ha identificato il sospettato e ha recuperato parte della refurtiva. L’indagine è ancora in corso per chiarire eventuali altri coinvolgimenti e verificare eventuali danni subiti.

Castel Trauttmansdorff, appena sopra Merano, in Alto Adige, è un castello dalla storia lunghissima, avvolto da giardini botanici che sono tra i più ammirati d’Europa, e legato a doppio filo a una delle figure più affascinanti e malinconiche del suo tempo: l’Imperatrice Elisabetta, la Sissi che tutti conosciamo. Fu proprio lei a scegliere questo angolo come rifugio, a passeggiare tra questi sentieri in cerca di pace. La storia dei giardini di Castel Trauttmansdorff. La collina su cui sorge il castello ha una storia molto più antica dell’edificio che oggi ammiriamo; tornando indietro nel tempo, precisamente al 1300, in quel punto esisteva già una costruzione medievale, la Neuburg: è da quel nucleo fortificato che prende avvio l’intera vicenda del complesso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Castel Trauttmansdorff, gli incantevoli giardini amati da Sissi

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